Разумков о Стефанчуке: Когда выхожу в туалет из сессионного зала, он также может быть исполняющим обязанности

"Что касается заместителей, то они должны как раз выполнять те задачи, те поручения, которые перед ними ставит председатель Верховной Рады. А когда они очень хотят, может, как-то попасть в другое кресло, даже письма про это пишут, ну это уже такая себе история. Почему Руслан Алексеевич считал, что он должен быть исполняющим обязанности председателя Верховной Рады?" – спросил спикер.
Он подчеркнул, что не уходил на больничный и выполнял свои функции онлайн, так как состояние здоровья ему это позволяло, а проведение заседаний Верховной Рады заместителями предполагает регламент.
По мнению Разумкова, объяснять решение о назначении исполняющего обязанности тем, что сам он отсутствует на рабочем месте, некорректно.
"С таким же успехом, когда выхожу в туалет из сессионного зала, он также может быть исполняющим обязанности", – добавил председатель.
Стефанчук заменял спикера в сессионном зале, пока Разумков был на самоизоляции в связи с коронавирусом, в период с 10-го по 26 сентября. За это время, в частности, был принят во втором чтении президентский законопроект о деолигархизации.
По информации "Украинской правды", Стефанчук обращался в аппарат Рады с вопросами, почему на него не переводятся полномочия председателя парламента на время самоизоляции спикера.
Ранее Стефанчук критиковал решение Разумкова направить в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах после его принятия в первом чтении.
В начале сентября, после появления в СМИ сообщений о том, что президент Украины Владимир Зеленский недоволен самостоятельностью председателя парламента Разумкова, Стефанчук также отмечал "некоторые аппаратные нюансы" – с него сняли часть функций, которые считались традиционными для первого вице-спикера, на сайте парламента в разделе "Топ-новости" перестали появляться новости с его участием, его перестали приглашать на внутренние совещания и встречи.
В то же время Стефанчук подчеркивал, что должность, которую он занимает, его полностью удовлетворяет, "больше всего соответствует уровню квалификации, профессиональному бэкграунду и является тем местом, где бы я мог реализоваться лучше всего".
Разумков и Стефанчук являются членами партии "Слуга народа". Глава парламентской фракции политсилы Давид Арахамия сегодня объявил сбор подписей за отставку Разумкова.