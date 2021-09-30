Разумков о Стефанчуке: Когда выхожу в туалет из сессионного зала, он также может быть исполняющим обязанности

Разумков: Когда заместители очень хотят попасть в другое кресло, даже письма про это пишут, это уже такая себе история Фото: pravda.com.ua

"Что касается заместителей, то они должны как раз выполнять те задачи, те поручения, которые перед ними ставит председатель Верховной Рады. А когда они очень хотят, может, как-то попасть в другое кресло, даже письма про это пишут, ну это уже такая себе история. Почему Руслан Алексеевич считал, что он должен быть исполняющим обязанности председателя Верховной Рады?" – спросил спикер.

Он подчеркнул, что не уходил на больничный и выполнял свои функции онлайн, так как состояние здоровья ему это позволяло, а проведение заседаний Верховной Рады заместителями предполагает регламент.

По мнению Разумкова, объяснять решение о назначении исполняющего обязанности тем, что сам он отсутствует на рабочем месте, некорректно.

"С таким же успехом, когда выхожу в туалет из сессионного зала, он также может быть исполняющим обязанности", – добавил председатель.