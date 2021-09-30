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Арахамия второй раз попросил листы для сбора подписей за отставку Разумкова

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Первый раз Арахамия инициировал сбор подписей от имени парламентской фракции "Слуга народа"
Первый раз Арахамия инициировал сбор подписей от имени парламентской фракции "Слуга народа"
Фото: sluga-narodu.com

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия второй раз за день попросил листы для сбора подписей об увольнении спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом сообщила в Facebook вечером 30 сентября пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

"Или фракция "Слуга народа" изменила свою позицию, или председатель фракции Давид Арахамия не очень хорошо разбирается в парламентских процедурах. Похоже, одного обращения от фракции относительно подписных листов об отзыве председателя парламента с должности было мало. Поступило второе обращение — от народного депутата Украины Давида Арахамии. Что ж, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно", – отметила Туний.

https://www.facebook.com/olga.tuniy/posts/4276790672439589

На этот раз Арахамия подал просьбу от имени нардепа. Первый раз он инициировал сбор подписей нардепов за отставку Разумкова от имени парламентской фракции "Слуга народа". Текст обращения остался тот же.

Контекст:

Конфликт между фракцией "Слуга народа" и Разумковым возник из-за того, что спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря. После принятия Радой закона об олигархах глава комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить одобренный Радой текст его закона.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

Глава партии, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Разумкову следует определиться, в одном ли он русле с партией по базовым вопросам.

Разумков говорил 24 сентября, что за место главы Рады "не держится". 30 сентября на брифинге Разумков сказал, что должность спикера парламента хочет занять первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Теги: Верховная Рада, увольнение, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Давид Арахамия
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