"Претензий я не услышал". Разумков заявил, что разговаривал с инициатором его отзыва с должности главы Рады Арахамией

Об этом спикер парламента рассказал 30 сентября на брифинге для СМИ, его видеозапись с телеканала "Наш" опубликована на странице Разумкова в Facebook.
"С Арахамией был разговор. Претензий я также не услышал… Думаю, главным инициатором этого процесса был не Давид Георгиевич, мне что-то так подсказывает", – отметил Разумков.
По его словам, ряд нардепов сообщили ему, что не голосовали за решение уполномочить главу фракции Арахамию обращаться к руководству Рады с подписным листом. Они, по словам Разумкова, об этом не знали.
Спикер Рады подчеркнул, что часть народных депутатов из фракции не будет поддерживать вопрос о его отзыве.
"Знаю, что есть такие, которые точно проголосуют. Увидим это в зале. Трускавец станет для них мотивационным стимулом", – пошутил Разумков.
Он также сообщил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о своей отставке.
30 сентября Разумков заявил, что Арахамия инициировал сбор подписей нардепов за его отставку.
По мнению главы Рады, его отзыв – это коллективное решение фракции, но оно не имеет оснований. В то же время Разумков отметил, что у него нет конфликта со "Слугой народа" и он намерен отстаивать свою позицию.
Конфликт между фракцией "Слуга народа" и Разумковым возник из-за того, что спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.
Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.
Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря. После принятия Радой закона об олигархах глава комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить одобренный Радой текст его закона.
"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.
Глава партии, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Разумкову следует определиться, в одном ли он русле с партией по базовым вопросам.