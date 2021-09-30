"Претензий я не услышал". Разумков заявил, что разговаривал с инициатором его отзыва с должности главы Рады Арахамией

Разумков (на фото) считает, что главным инициатором процесса его отзыва с дожности главы Рады был не Арахамия Фото: rada.gov.ua

Об этом спикер парламента рассказал 30 сентября на брифинге для СМИ, его видеозапись с телеканала "Наш" опубликована на странице Разумкова в Facebook.

"С Арахамией был разговор. Претензий я также не услышал… Думаю, главным инициатором этого процесса был не Давид Георгиевич, мне что-то так подсказывает", – отметил Разумков.

По его словам, ряд нардепов сообщили ему, что не голосовали за решение уполномочить главу фракции Арахамию обращаться к руководству Рады с подписным листом. Они, по словам Разумкова, об этом не знали.

Спикер Рады подчеркнул, что часть народных депутатов из фракции не будет поддерживать вопрос о его отзыве.

"Знаю, что есть такие, которые точно проголосуют. Увидим это в зале. Трускавец станет для них мотивационным стимулом", – пошутил Разумков.

Он также сообщил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о своей отставке.

30 сентября Разумков заявил, что Арахамия инициировал сбор подписей нардепов за его отставку.

По мнению главы Рады, его отзыв – это коллективное решение фракции, но оно не имеет оснований. В то же время Разумков отметил, что у него нет конфликта со "Слугой народа" и он намерен отстаивать свою позицию.