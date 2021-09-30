В Раде подготовили подписные листы по обращению "Слуги народа" об отзыве Разумкова

"Подписные листы по обращению фракции "Слуга народа" об отзыве председателя Верховной Рады Украины готовы и находятся в аппарате Верховной Рады", – написала она.

Разумков сообщал сегодня, что сбор подписей за его отставку инициировал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Глава парламента обещал не медлить с решением этого вопроса.

"Инициаторы данного процесса уже имеют возможность забрать подписные листы и продолжать процедуру согласно регламенту", – уточнила Туний.

Контекст:

Разумков стал председателем украинского парламента 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации. Спикер вопреки решению фракции направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

Разумков говорит, что у него нет конфликта с партией.

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря. После принятия Радой закона об олигархах глава комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить одобренный Радой текст его закона.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

Глава партии, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Разумкову следует определиться, в одном ли он русле с партией по базовым вопросам.