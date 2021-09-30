Разумков заявил, что "просто так" на совещание "Слуги народа" в Трускавце не поедет

Разумков отметил, что без приглашения не поедет на заседание фракции "Слуга народа" Фото: Андрей Нестеренко / rada.gov.ua

"Если мы говорим с вами о Трускавце, я туда действительно не приглашен. Посмотрим ... Просто так без приглашения я не езжу", – сказал спикер Рады.

В то же время Разумков подтвердил, что планировал посетить Львовскую область с рабочим визитом, но "ситуация немного изменилась".

"Львовская область будет чуть позже", – добавил глава Рады.

30 сентября Разумков заявил, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал сбор подписей нардепов за его отставку.

По мнению спикера Рады, его отзыв – это коллективное решение фракции, но оно не имеет оснований. В то же время Разумков отметил, что у него нет конфликта со "Слугой народа" и он намерен отстаивать свою позицию.