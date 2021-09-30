Разумков заявил, что его должность хочет занять Стефанчук

Стефанчук (на фоне) хотел занимать должность главы Рады, даже когда Разумков (на переднем плане) находился на самоизоляции, отметил спикер парламента Фото: Сергей Ковальчук / rada.gov.ua

Журналистка спросила спикера парламента, был ли у него конфликт со Стефанчуком.

"Конфликта у меня с ним не было. Руслан Алексеевич хотел занимать эту должность [главы Рады], даже когда я находился на самоизоляции. Он не очень это скрывал, он письма писал с просьбой объяснить, почему не он исполняет обязанности… К счастью для меня и для огорчения для некоторых моих коллег, состояние здоровья точно позволяло выполнять функции председателя Верховной Рады", – сказал Разумков.

30 сентября Разумков заявил, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал сбор подписей нардепов за его отставку.

По мнению спикера Рады, его отзыв – это коллективное решение фракции, но оно не имеет оснований. В то же время Разумков отметил, что у него нет конфликта со "Слугой народа" и он намерен отстаивать свою позицию.

СМИ сообщали, что Стефанчук – единственный кандидат от "Слуги народа" на должность главы Рады в случае отставки Разумкова.