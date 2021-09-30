Стефанчук – единственный кандидат от "Слуги народа" на должность главы Рады в случае отставки Разумкова – СМИ

"Да, эта информация соответствует действительности. Фракция рассматривает Руслана Стефанчука основным кандидатом на должность спикера", – отметил собеседник агентства.

По его словам, во фракции вероятность отставки Разумкова оценивают более чем в 50%. Не исключается также вариант, при котором Разумкова могут отправить в отставку до конца года.

30 сентября Разумков заявил, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал сбор подписей нардепов за его отставку.

По мнению главы Рады, его отзыв – это коллективное решение фракции, но оно не имеет оснований. В то же время Разумков отметил, что у него нет конфликта со "Слугой народа" и он намерен отстаивать свою позицию.