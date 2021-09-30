Обязательная вакцинация от COVID-19. Минздрав обнародовал список профессий, Ляшко рассказал, что будет с теми, кто откажется от прививки

Ляшко: Это ключевое: отстранение без сохранения зарплаты. Но место работы сохраняется за человеком Фото: kmu.gov.ua

"Приказ Минздрава уже есть, он пошел на согласование в органы исполнительной власти. Сегодня я проводил совещание с представителями Гоструда, поскольку мы отрабатываем алгоритм. Когда приказ будет заюстирован, он вступит в действие, какие могут быть последствия, какие могут быть процессы, куда будут жаловаться те, кто будет отстранен от работы. Чтобы мы не упустили никакие юридические моменты и приказ после его принятия сразу начал действовать".

Он сказал, что в ближайшее время приказ передадут в Минюст на регистрацию, там его перед регистрацией проверят на соответствие законам. После регистрации приказ будет опубликован.

Министр, отвечая на вопрос о возможности невакцинированных работников обжаловать отстранение или увольнение с работы, подчеркнул, что речи об увольнении нет.

"Мы не говорим об увольнении. Мы говорим, что [невакцинированные сотрудники] обязательно отстраняются от работы на период действия карантина без сохранения зарплаты. Это ключевое: отстранение без сохранения [зарплаты]. Но место работы сохраняется за человеком. Сколько будет действовать карантин, столько человек не сможет работать в этой профессии, если он не вакцинируется против COVID-19", – сказал Ляшко.

Министр не уточнил, о представителях каких профессий идет речь, но на сайте Минздрава опубликовали проект приказа.

Там указано, что обязательной вакцинации от коронавируса подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.

местных государственных администраций.

заведений высшего, среднего, профессионального, школьного, дошкольного образования и научных учреждений, независимо от типа и формы собственности.

Медиков в перечне нет, так как отстранение их от работы в случае отказа от вакцинации может привести к ограничению доступа к медицинской помощи, говорил Ляшко.