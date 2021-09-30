Число украинцев, получивших прививки от COVID-19, превысило 7 млн

Прививки от коронавируса делают в Украине с февраля Фото: ЕРА

"Более 7 млн украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. 126 003 человека вакцинировано против COVID-19 за прошедшие сутки, 30 сентября 2021 года. Одну дозу получили 73 816 человек, полностью иммунизированы – 52 187 человек", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в среду прививки делали 915 мобильных бригад, 3029 пунктов и 348 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 7 000 535 человек, из них получили одну дозу – 7 000 533 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 617 457 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом)". Всего сделано 12 617 990 прививок", – рассказали в ведомстве.

Больше всего прививок сделали 28 сентября препаратом от Pfizer (69 429), отмечает Минздрав.

Сутками ранее в Украине сделали 132 тыс. прививок от COVID-19.