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Радуцкий: Избежать "красных" и "оранжевых" зон нам не удастся

В Украине сейчас действует "желтый" уровень эпидемической опасности
В Украине сейчас действует "желтый" уровень эпидемической опасности
Фото: depositphotos.com

Украине не удастся избежать попадания отдельных регионов в "красную" зону эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, уверен нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24" 29 сентября.

"В этом году введено понятие адаптивного карантина. Всю страну переводить в "красную" зону нет смысла. Будут переводить только те места... Это могут  быть даже не области.  Это могут быть область, город, или район по решению местной комиссии. Если будут превышены показатели, которые определяют показатели для "оранжевой" или "красной" зоны – это уже будет на местах. Тотально в Украине действует "желтая" зона, это зона "предупреждения".... А уже "красный" и "оранжевый" уровень будет определяться на местах. К сожалению, избежать "красных" зон и "оранжевых" зон нам не удастся", – сказал он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

В Украине адаптивный карантин действует с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.  20 сентября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря. С 23 сентября в Украине был введен "желтый" уровень эпидемической опасности по всей территории страны.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2,4 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 56 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,3 млн человек. За минувшие сутки в стране подтвердили 9666 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 217 пациентов с COVID-19.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, карантин, Михаил Радуцкий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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