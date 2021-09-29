Ляшко объяснил. почему в перечень для обязательной вакцинации от COVID-19 не включили медиков

Ляшко: Если в больнице два реаниматолога и оба не будут вакцинированы, а следовательно – отстранены от работы, кто окажет медицинскую помощь? Фото: EPA

"Во-вторых, есть вопрос доступности к медицинской помощи. Если в больнице два реаниматолога и оба не будут вакцинированы, а следовательно – отстранены от работы, кто окажет медицинскую помощь? В данном случае отстранение может привести к ограничению доступа к медицинской помощи", – сказал он.

В то же время Ляшко сообщил, что в будущем может рассматриваться введение обязательной вакцинации для медиков.