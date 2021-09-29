Около 6 тыс. школ в Украине не достигли рекомендованного показателя вакцинации коллективов от COVID-19 – Ляшко

"По данным, которые мы собрали в регионах, в Украине около 6 тыс. учреждений среднего образования еще не достигли показателя вакцинации своих работников против COVID-19, который рекомендован правительством", – сказал министр.

Он призвал всех, в том числе работников сферы образования, привиться от коронавируса.