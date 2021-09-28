В Минобразования рассказали, сколько школ в Украине сейчас находится на дистанционном обучении

Замминистра отметила, что ведомство собирает информацию о вакцинации коллективов учебных учреждений ежедневно.

"От этого зависит и качество образования, и форма проведения занятий. Если сравнить с 23 сентября, тогда у нас было более 4600 учреждений, которые были на дистанционной форме обучения. Сегодня у нас это 3300 школ, это уже 23%", – сказала Роговая.

Она отметила, что с 23 сентября показатель вакцинации педагогов улучшился на 10 процентных пунктов.