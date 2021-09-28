В Минобразования Украины рассказали, как будут работать школы в "красной" зоне

Она отметила, что ограничения "желтой" и "оранжевой" зон предусматривают, что школы смогут работать в обычном режиме при 80% вакцинированных сотрудников.
"Если мы заходим в "красную" зону – это 100-процентная вакцинация. И мы действительно очень волнуемся, так как мы до этого еще не дошли", – сказала она.
Роговая уточнила, что школы в "красной" зоне, где не будет полностью привит персонал, должны будут работать дистанционно.
"Но мы должны учесть, что у нас есть специальные школы, где дети с особыми потребностями под надзором. Дошкольные учреждения и начальная школа, опять же, должны работать", – сказала она.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 28 сентября в Украине первую дозу вакцины получили 6,9 млн человек, а 5,5 млн получили вторую и завершили иммунизацию.
С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
С 23 сентября в Украине был введен "желтый" уровень эпидемической опасности по всей территории страны.
Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.
9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.
22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.
27 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что вакцинацию прошли более 70% работников учебных заведений.