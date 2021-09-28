В Минобразования Украины рассказали, как будут работать школы в "красной" зоне

Она отметила, что ограничения "желтой" и "оранжевой" зон предусматривают, что школы смогут работать в обычном режиме при 80% вакцинированных сотрудников.

"Если мы заходим в "красную" зону – это 100-процентная вакцинация. И мы действительно очень волнуемся, так как мы до этого еще не дошли", – сказала она.

Роговая уточнила, что школы в "красной" зоне, где не будет полностью привит персонал, должны будут работать дистанционно.

"Но мы должны учесть, что у нас есть специальные школы, где дети с особыми потребностями под надзором. Дошкольные учреждения и начальная школа, опять же, должны работать", – сказала она.