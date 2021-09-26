Достигли показателя в 80% вакцинированных педагогов. В Одессе с понедельника все школы будут работать в обычном режиме

"Завтра в Одессе будут работать очно все учебные учреждения", – заявила она.

"Думская" уточняет, что, по словам Буйневич, за выходные все школы пересекли 80%-й барьер вакцинации сотрудников от COVID-19, поэтому могут продолжить работу в обычном режиме.

Издание пишет, что 23 сентября необходимого уровня вакцинации коллектива не достигли 10 школ города. 23 и 24 числа они работали очно, поскольку все невакцинированные работники сделали ПЦР-тесты на коронавирус.