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В Украине около 89 тыс. учеников с 1 сентября ушли на самоизоляцию – Кузин

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За минувшие сутки заболело 402 ученика и 226 учителей, рассказал Кузин
За минувшие сутки заболело 402 ученика и 226 учителей, рассказал Кузин
Фото: depositphotos.com

В Украине около 89 тыс. учеников и 3367 учителей отправились на самоизоляцию с 1 сентября в связи с тем, что контактировали с больными коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на брифинге 24 сентября сказал замминистра здравоохранения Украины, главный санврач Игорь Кузин, пишет "Интерфакс-Украина".

"За минувшие сутки заболело 402 ученика и 226 учителей. Случаи заболеваемости приводят к остановке учебного процесса в учреждениях образования. Только за вчера на самоизоляцию отправили почти 7,3 тыс. учеников, а с 1 сентября – около 89 тыс. – это те ученики, которые должны были быть на самоизоляции в связи с тем, что контактировали с больным COVID-19", – заявил Кузин.

По словам главного санврача, в четверг, 23 сентября, на самоизоляцию отправили 240 учителей и работников, а с 1 сентября – 3367 человек.

"Всего в настоящее время на самоизоляции пребывает около 3 тыс. классов. На дистанционной форме работы – 145 учреждений среднего образования, которые в связи с регистрацией случаев коронавируса перевели учебный процесс на дистанционку", – добавил он.

Кузин напомнил, что с 20 сентября учреждения образования продолжают работать при условии наличия 80% вакцинированного персонала по крайней мере одной дозой вакцины, при наличии действующей справки о тестировании или сертификата выздоровления.

"Ограничения "желтого" уровня не будут распространяться на учреждения дошкольного образования, специализированного образования и 1–4 классы", – сказал главный санврач.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

С начала эпидемии в стране подтвердили почти 2,4 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 9 тыс. – за последние сутки. Скончалось 55,4 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело более 2,4 млн человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, дети, школы, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Игорь Кузин
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