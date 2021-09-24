В Украине около 89 тыс. учеников с 1 сентября ушли на самоизоляцию – Кузин

"За минувшие сутки заболело 402 ученика и 226 учителей. Случаи заболеваемости приводят к остановке учебного процесса в учреждениях образования. Только за вчера на самоизоляцию отправили почти 7,3 тыс. учеников, а с 1 сентября – около 89 тыс. – это те ученики, которые должны были быть на самоизоляции в связи с тем, что контактировали с больным COVID-19", – заявил Кузин.

По словам главного санврача, в четверг, 23 сентября, на самоизоляцию отправили 240 учителей и работников, а с 1 сентября – 3367 человек.

"Всего в настоящее время на самоизоляции пребывает около 3 тыс. классов. На дистанционной форме работы – 145 учреждений среднего образования, которые в связи с регистрацией случаев коронавируса перевели учебный процесс на дистанционку", – добавил он.

Кузин напомнил, что с 20 сентября учреждения образования продолжают работать при условии наличия 80% вакцинированного персонала по крайней мере одной дозой вакцины, при наличии действующей справки о тестировании или сертификата выздоровления.

"Ограничения "желтого" уровня не будут распространяться на учреждения дошкольного образования, специализированного образования и 1–4 классы", – сказал главный санврач.