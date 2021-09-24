Число новых случаев COVID-19 в Украине превысило 9 тыс.

Ситуация с COVID-19 объявлена в мире пандемией Фото: ЕРА

"В Украине зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 849, медработников – 137). Также за прошедшие сутки госпитализированы 2060 человек, летальных случаев – 140, выздоровело – 2415 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 7866 случаев COVID-19. Последний раз больше новых инфицирований, чем 23 сентября, фиксировали 29 апреля – 10 072. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.

За последние 24 часа тесты на коронавирус сделали 82 181 украинцу, 40 578 из них – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных выявили в Харьковской (948), Днепропетровской (889) и Львовской (715) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 379 483 случая коронавирусной инфекции, скончалось 55 424 пациента с COVID-19, выздоровело 2 240 388 человек.