Число новых случаев COVID-19 в Украине превысило 9 тыс.

"В Украине зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 849, медработников – 137). Также за прошедшие сутки госпитализированы 2060 человек, летальных случаев – 140, выздоровело – 2415 человек", – говорится в сообщении.
Сутками ранее в стране подтвердили 7866 случаев COVID-19. Последний раз больше новых инфицирований, чем 23 сентября, фиксировали 29 апреля – 10 072. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.
За последние 24 часа тесты на коронавирус сделали 82 181 украинцу, 40 578 из них – методом ПЦР.
Больше всего новых инфицированных выявили в Харьковской (948), Днепропетровской (889) и Львовской (715) областях.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 379 483 случая коронавирусной инфекции, скончалось 55 424 пациента с COVID-19, выздоровело 2 240 388 человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.