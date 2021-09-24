В Минздраве Украины рассказали, представителей каких профессий могут обязать вакцинироваться от COVID-19

"В настоящее время Минздрав по поручению правительства разрабатывает перечень профессий, производств и организаций, работники которых будут подлежать обязательным профилактическим прививкам от COVID-19. Туда включат работников учреждений образования, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных госадминистраций", – сказал он.
Кузин надеется, что проект перечня смогут опубликовать на следующей неделе.
22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения Украины предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 24 сентября в Украине первую дозу вакцины получили 6,6 млн человек, а 5,4 млн получили вторую дозу и завершили иммунизацию.
С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.