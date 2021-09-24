В Минздраве Украины рассказали, представителей каких профессий могут обязать вакцинироваться от COVID-19

"В настоящее время Минздрав по поручению правительства разрабатывает перечень профессий, производств и организаций, работники которых будут подлежать обязательным профилактическим прививкам от COVID-19. Туда включат работников учреждений образования, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных госадминистраций", – сказал он.

Кузин надеется, что проект перечня смогут опубликовать на следующей неделе.

Контекст:

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения Украины предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 24 сентября в Украине первую дозу вакцины получили 6,6 млн человек, а 5,4 млн получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.