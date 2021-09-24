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В Черновицкой области мужчина предъявил пограничникам поддельный COVID-сертификат, который изготовил сам

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Поддельный COVID-сертификат мужчина хотел использовать для избежания обсервации и самоизоляции, отметили в полиции
Поддельный COVID-сертификат мужчина хотел использовать для избежания обсервации и самоизоляции, отметили в полиции
Фото: radiosvoboda.org

В Черновицкой области правоохранители объявили о подозрении 56-летнему мужчине, хотевшему использовать поддельный COVID-сертификат, который сам изготовил. Об этом 24 сентября сообщил департамент киберполиции Нацполиции Украины.

"Мужчина во время пребывания на пограничном контрольно-пропускном пункте предъявил COVID-сертификат с признаками подделки. Как установили полицейские, фигурант самостоятельно изготовил сертификат о якобы прохождении вакцинации с помощью программного обеспечения для работы с графическими файлами. В государственные реестры не были внесены соответствующие сведения о вакцинации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поддельный COVID-сертификат мужчина планировал использовать для избежания обсервации и самоизоляции. Такой "документ" он изготовил не только себе, но и для жены, добавили в полиции.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использовать иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие две дозы вакцины против коронавируса. По данным Минцифры на 13 сентября, цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 в приложении "Дія" сгенерировали более 600 тыс. украинцев.

В сентябре в Украине ввели "зеленый" внутренний сертификат о полной вакцинации от COVID-19 и "желтый" сертификат о получении первой дозы препарата против коронавируса. Как сообщали в Минздраве, срок действия "желтого" сертификата составляет 120 дней с момента прививки, "зеленого" – 365 дней.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна, так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам".

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Теги: Украина, полиция, вакцинация, пограничники, правоохранители, украинец, киберполиция, Нацполиция, подделка, мужчины, коронавирус, самоизоляция, COVID-сертификат
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