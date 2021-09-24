В Черновицкой области мужчина предъявил пограничникам поддельный COVID-сертификат, который изготовил сам

"Мужчина во время пребывания на пограничном контрольно-пропускном пункте предъявил COVID-сертификат с признаками подделки. Как установили полицейские, фигурант самостоятельно изготовил сертификат о якобы прохождении вакцинации с помощью программного обеспечения для работы с графическими файлами. В государственные реестры не были внесены соответствующие сведения о вакцинации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поддельный COVID-сертификат мужчина планировал использовать для избежания обсервации и самоизоляции. Такой "документ" он изготовил не только себе, но и для жены, добавили в полиции.