На портале "Дія" можно сгенерировать "желтый" сертификат вакцинации от COVID-19

"Запустили сертификаты с одной дозой вакцины в приложении "Дія" на iOS. Теперь можно получить "желтый" COVID-сертификат. Он будет доступен после первой дозы вакцины и будет действовать 120 дней", – отметили в посте.
Скоро услуга будет доступна пользователям гаджетов на операционной системе Android. Разработчики ждут подтверждения от Google Play.
"Желтый" сертификат понадобится в "желтой" зоне эпидемической опасности. Внутренние COVID-сертификаты – и "желтые", и "зеленые" – помогут бизнесу продолжать работать, а людям – посещать массовые мероприятия, ходить в спортзал и тому подобное", – пояснили в "Дії".
Как сгенерировать "желтый" сертификат:
Когда "Дія" найдет информацию о вакцинации в реестрах, сертификат сразу подтянется в приложение.
"Желтый" внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 поможет избежать карантинных ограничений "желтого" уровня, "зеленый" свидетельствует о полном курсе защиты. Об этом 14 сентября сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
"Желтый" сертификат можно получить после первой прививки двудозной вакциной от COVID-19, "зеленый" – после второй прививки двудозным препаратом против коронавируса или через 14 дней после получения прививки однодозной вакциной от COVID-19.
На портале "Дія" COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением "Дія", сообщили в Министерстве цифровой трансформации 16 сентября.