На портале "Дія" можно сгенерировать "желтый" сертификат вакцинации от COVID-19

"Желтый" сертификат можно получить после первой прививки двудозной вакциной от COVID-19 Фото: diia.gov.ua

"Запустили сертификаты с одной дозой вакцины в приложении "Дія" на iOS. Теперь можно получить "желтый" COVID-сертификат. Он будет доступен после первой дозы вакцины и будет действовать 120 дней", – отметили в посте.

Скоро услуга будет доступна пользователям гаджетов на операционной системе Android. Разработчики ждут подтверждения от Google Play.

"Желтый" сертификат понадобится в "желтой" зоне эпидемической опасности. Внутренние COVID-сертификаты – и "желтые", и "зеленые" – помогут бизнесу продолжать работать, а людям – посещать массовые мероприятия, ходить в спортзал и тому подобное", – пояснили в "Дії".

Как сгенерировать "желтый" сертификат:

обновите приложение до последней версии в AppStore;

нажмите "Услуги", "COVID-сертификаты", "Получить сертификат";

подпишите согласие на передачу ваших данных "Дія.Підпис".

Когда "Дія" найдет информацию о вакцинации в реестрах, сертификат сразу подтянется в приложение.