В Украине сделали почти 12 млн прививок от COVID-19

Вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 евраля Фото: ЕРА

"153 628 человек вакцинировано против COVID-19 за прошедшие сутки 23 сентября 2021 года. Одну дозу получили 96 986 человек, полностью иммунизированы – 56 642 человека", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в четверг прививки от коронавируса делали 993 мобильные бригады, 3057 пунктов и 349 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 6 624 028 человек, из них получили одну дозу – 6 624 026 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 355 959 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 11 979 985 прививок", – рассказали в ведомстве.

Больше всего прививок сделали 23 сентября препаратом от Pfizer (77 124), отмечает Минздрав.

Сутками ранее в Украине сделали почти 145 тыс. прививок от COVID-19.

Больше всего доз вакцин от коронавируса вводят в Киеве, следует из информации, размещенной на специализированном портале Минздрава. С начала кампании по вакцинации в столице сделали порядка 1,7 млн прививок.