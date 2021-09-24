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ОБЩЕСТВО

В Украине сделали почти 12 млн прививок от COVID-19

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Вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 евраля
Вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 евраля
Фото: ЕРА

23 сентября в Украине прививки от коронавирусной инфекции получили 153 628 человек. Об этом 24 сентября проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения.

"153 628 человек вакцинировано против COVID-19 за прошедшие сутки 23 сентября 2021 года. Одну дозу получили 96 986 человек, полностью иммунизированы – 56 642 человека", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в четверг прививки от коронавируса делали 993 мобильные бригады, 3057 пунктов и 349 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 6 624 028 человек, из них получили одну дозу – 6 624 026 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 355 959 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 11 979 985 прививок", – рассказали в ведомстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1954952314667864

Больше всего прививок сделали 23 сентября препаратом от Pfizer (77 124), отмечает Минздрав.

Сутками ранее в Украине сделали почти 145 тыс. прививок от COVID-19.

Больше всего доз вакцин от коронавируса вводят в Киеве, следует из информации, размещенной на специализированном портале Минздрава. С начала кампании по вакцинации в столице сделали порядка 1,7 млн прививок.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer
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