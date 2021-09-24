В Украине сделали почти 12 млн прививок от COVID-19

"153 628 человек вакцинировано против COVID-19 за прошедшие сутки 23 сентября 2021 года. Одну дозу получили 96 986 человек, полностью иммунизированы – 56 642 человека", – говорится в сообщении.
По данным Минздрава, в четверг прививки от коронавируса делали 993 мобильные бригады, 3057 пунктов и 349 центров вакцинации.
"С начала прививочной кампании привито 6 624 028 человек, из них получили одну дозу – 6 624 026 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 355 959 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 11 979 985 прививок", – рассказали в ведомстве.
Больше всего прививок сделали 23 сентября препаратом от Pfizer (77 124), отмечает Минздрав.
Сутками ранее в Украине сделали почти 145 тыс. прививок от COVID-19.
Больше всего доз вакцин от коронавируса вводят в Киеве, следует из информации, размещенной на специализированном портале Минздрава. С начала кампании по вакцинации в столице сделали порядка 1,7 млн прививок.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.