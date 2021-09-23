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Вакцинация открывает границы: куда разрешен въезд привитым от COVID-19 украинцам

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Вакцинация открывает границы: куда разрешен въезд привитым от COVID-19 украинцам / ГОРДОН

Фото: depositphotos.com

Сегодня с различными условиями для граждан Украины открыто 133 государства. Каждая страна самостоятельно устанавливает требования для въезда иностранцев в соответствии с эпидемиологической ситуацией в мире. Мы вместе с ЕКТА попробуем разобраться, какие страны открыты для Украины уже сейчас.

Независимо от сроков, которые устанавливают государства для открытия своих границ, страны в любой момент могут усилить карантинные ограничения. Этому способствуют нестабильная ситуация в мире и распространение нового штамма коронавируса "Дельта".

Скульптура из песка "Вместе мы можем победить" художника Сударсана Патнаик, Индия. Фото: MyGovIndia / Facebook
Скульптура из песка "Вместе мы можем победить" художника Сударсана Патнаик, Индия. Фото: MyGovIndia / Facebook

Впрочем, у вакцинированных туристов есть преимущества при въезде за границу. Привитые от коронавируса украинцы могут посещать большинство государств без необходимости сдачи ПЦР-тестов, анализов на антиген и самоизоляции.

Инфографика:
Инфографика: ektatraveling.com

Украинцы, которые прошли полный курс вакцинации, получают бумажную версию COVID-сертификатов у семейного врача и электронную – в приложении "Дія".

COVID-сертификаты в "Дії" уже официально признаны в ЕС. Вам не обязательно иметь  бумажную версию этих документов, когда выезжаете за границу. Впрочем, пока еще не все страны их принимают, поэтому советуем проверить эту информацию перед поездкой или взять с собой бумажное подтверждение. Оно должно включать ФИО лица, информацию о вакцине, дату прививки, подпись пациента или уполномоченного лица с переводом на английский язык.

Однако Министерство здравоохранения Украины акцентирует на том, что полная вакцинация еще не гарантирует право на въезд в страну. Каждое государство самостоятельно утверждает вакцину, которой доверяет.

Так, лидером среди вакцин от коронавируса является препарат AstraZeneca европейского и корейского производства. Он признается в более чем 140 странах. Со своей стороны AstraZeneca/Covishield индийского производства, которым вакцинировали украинцев, признают только в 60 странах мира.

Вакцинацию препаратом Pfizer подтверждают более 120 стран. Сертификаты о прививках вакциной Moderna признают более 80 государств. Почти 50 стран принимают туристов, вакцинированных препаратом CoronaVac.

Когда планируете поездку, обязательно проверьте информацию о необходимой вам вакцине.

Инфографика: ektatraveling.com
Инфографика: ektatraveling.com

Обратите внимание на то, что, по правилам ЕС, для детей, путешествующих с вакцинированными взрослыми, отменяются все дополнительные требования. Однако в большинстве стран эти правила действуют только для детей до 12 лет, а подростков 13–17 лет вакцинировать за пределами ЕС нельзя.

Одним из возможных выходов в этой ситуации является въезд через соседние страны, где возрастной порог выше. Например, Австрию, Венгрию или Швейцарию. В этих государствах разрешается въезд привитым родителям с детьми до 18 лет.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Сегодня самый распространенный перечень документов для выезда за границу содержит:

  • загранпаспорт;

  • медицинскую туристическую страховку с покрытием COVID-19;

  • covid-сертификат вакцинации в приложении "Дія" со сгенерированным QR-кодом;

и / или

  • отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (срок действия – 72 часа);

или

  • быстрый тест на антиген COVID-19 (срок действия – 48 часов);

  • заполненную электронную форму для въезда (индивидуальная для каждой страны).

Проверяйте актуальную информацию о пересечении границы перед путешествием на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua и обращайте внимание на то, что не во всех странах вакцинация отменяет ПЦР-тестирования.

Инфографика: tripadvisor.mfa.gov.ua

Интерактивная карта особенностей въезда в страны мира граждан Украины на 14.09.2021 г. Фото: tripadvisor.mfa.gov.ua

При выборе медицинской туристической страховки уточните, покрывает ли страховая компания лечение COVID-19 и включена ли эта услуга в стоимость вашего страхового полиса.

Отдавайте предпочтение страховым компаниям с простой процедурой оформления, возможностью покупки полиса онлайн и оплатой на сайте. Это свидетельствует о автоматизированности ключевых процессов компании и, как следствие, быстрой работе с клиентами.

Так, в страховой компании ЕКТА вы можете оформить полис на сайте ektatraveling.com или прямо в Viber либо Telegram. Для вашего удобства в мессенджерах есть функция автозаполнения данных с помощью подтверждения их передачи в приложении "Дія".

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Инструкция, как оформить страховой полис в чат-ботах Viber (viber.com/ekta_insure) и Telegram (@ic_ekta_bot, t.me/ic_ekta_bot): 

ВИДЕО
Видео: ЕКТА страхова компанія / YouTube
Теги: загранпаспорт, эпидемия, вакцинация, туристы, путешествия, вакцина, самоизоляция, COVID-сертификат
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