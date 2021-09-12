"Быть такой красивой в любой ситуации – это талант". Леся Никитюк показала, как выходит из частного самолета

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих Фото: lesia_nikituk / Instagram

"Все видели этих модных дев, которые фоткаются перед входом на борт частного самолета, с дорогими сумками в руках. Но никогда не показывает выход. Думаю, он выглядит так", – написала ведущая.

На фото за ней в открытой двери самолета видна поднятая нога.

"Ну, это шедевр. А быть такой красивой в любой ситуации – это талант", – считает tbidnuk.

"Ты шикарна! Это просто amazing", – написала _lady.le_fan

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