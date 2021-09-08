"Леся, ты секси". Никитюк снялась в черном латексе

"Давайте договоримся, раз и навсегда! Я выставляю фотки, вы лайкаете и пишете в комментах, что я amazing", – предложила она.

Amazing переводится с английского как "удивительная".

"Вау, Леся, ты секси!" – заявил подписчик suzdalsofia818.

Контекст:

Карьера Леси Никитюк на телевидении началась после того, как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".