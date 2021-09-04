Бульвар Шоубиз
 
04 сентября, 2021
 
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"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне

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Снимки телеведущей Леси Никитюк набрали больше 50 тыс. лайков
Снимки телеведущей Леси Никитюк набрали больше 50 тыс. лайков
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 3 сентября выложила в Instagram свои новые фотографии, на которых она в мини-юбке сидит на аналоге Железного трона – символа власти из культового американского сериала "Игра престолов", снятого по произведениям Джорджа Мартина.

На одном из снимков 33-летняя ведущая подняла ногу так, что в объектив попали ее ягодицы. В подписи к фото Никитюк призвала подписчиков посмотреть новый клип ее подруги. Пост ведущей набрал больше 50 тыс. лайков и около 200 комментариев.

"Вай, хороша" – написал пользователь с ником dee__d_b.

"Королева украинских драконов", – прокомментировал sergey_guk81.

"Похожа на [Олю] Полякову", – заметил сходство телеведущей и украинской певицы alexeichuntomov.

"Лесик, что за разврат" – удивился andrejkolomojskij.

"Попу пора качать, сейчас прекрасна, но тенденция наблюдается", – считает dm.veremiienko.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: Игра престолов, телеведущая, Леся Никитюк, ягодицы
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