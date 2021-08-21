"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье

"Все вкусно и вечеринка вкусная", – подписала снимки 33-летняя телеведущая, уточнив, что фото были сделаны по время круиза по Днепру.

За несколько часов пост Никитюк собрал больше 62,5 тыс. лайков и около 300 комментариев.

"182 см красоты", – оставила комментарий evgeniyagolovenko.

"Интересно, до какого возраста можно носить мини-юбки, Очень красиво", – написала oksleoni. Ей ответила valentinababets: "С такими ногами можно носить всегда!"

"Сексуальная морячка", – оценил фото mikha4882.

"Лесенька, вы прекрасны, у вас естественная красота. Мне кажется, вы выйдете замуж за иностранца..." – прокомментировала elenagembaa.

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