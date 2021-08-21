Бульвар Шоубиз
 
21 августа, 2021
 
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"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"182 см красоты", написала одна из подписчиц Леси Никитюк
"182 см красоты", – написала одна из подписчиц Леси Никитюк
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк выложила в Instagram фото, на которых засветила свою фигуру в полный рост в белом облегающем мини-платье.

"Все вкусно и вечеринка вкусная", – подписала снимки 33-летняя телеведущая, уточнив, что фото были сделаны по время круиза по Днепру.

За несколько часов пост Никитюк собрал больше 62,5 тыс. лайков и около 300 комментариев.

"182 см красоты", – оставила комментарий evgeniyagolovenko.

"Интересно, до какого возраста можно носить мини-юбки, Очень красиво", – написала oksleoni. Ей ответила valentinababets: "С такими ногами можно носить всегда!"

"Сексуальная морячка", – оценил фото mikha4882.

"Лесенька, вы прекрасны, у вас естественная красота. Мне кажется, вы выйдете замуж за иностранца..." – прокомментировала elenagembaa.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: фигура, телеведущая, Леся Никитюк, вечеринка, круиз, река Днепр
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