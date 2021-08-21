"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье

"Все вкусно и вечеринка вкусная", – подписала снимки 33-летняя телеведущая, уточнив, что фото были сделаны по время круиза по Днепру.
За несколько часов пост Никитюк собрал больше 62,5 тыс. лайков и около 300 комментариев.
"182 см красоты", – оставила комментарий evgeniyagolovenko.
"Интересно, до какого возраста можно носить мини-юбки, Очень красиво", – написала oksleoni. Ей ответила valentinababets: "С такими ногами можно носить всегда!"
"Сексуальная морячка", – оценил фото mikha4882.
"Лесенька, вы прекрасны, у вас естественная красота. Мне кажется, вы выйдете замуж за иностранца..." – прокомментировала elenagembaa.
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Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".
В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".