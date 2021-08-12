"Пикник по-украински!" Леся Никитюк позавтракала на обочине в супероткровенном бикини

"Всякое было на Мадейре… Но чтобы девушка на обочине жрала манго руками голыми… Такого местные старожилы не припомнят", – подписала фото Никитюк.

Ее пост набрал больше 80 тыс. лайков и свыше 300 комментариев.

"Ну, купальник просто огонь", – оценила внешний вид Никитюк baby_vi_.

"Гармонично: шикарная девушка в шикарном месте", – прокомментировала пост velichenkoirina.

"Пикник по-украински!" – написала ds.h._.

View this post on Instagram A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk)