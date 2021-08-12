Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2021
 
Новости

"Пикник по-украински!" Леся Никитюк позавтракала на обочине в супероткровенном бикини

Никитюк последние несколько дней отдыхает на Мадейре
Никитюк последние несколько дней отдыхает на Мадейре
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Instagram, как завтракает в бикини на обочине автомобильной дороги. Снимки сделаны на португальском острове Мадейра, где сейчас отдыхает 33-летняя ведущая.

"Всякое было на Мадейре… Но чтобы девушка на обочине жрала манго руками голыми… Такого местные старожилы не припомнят", – подписала фото Никитюк.

Ее пост набрал больше 80 тыс. лайков и свыше 300 комментариев.

"Ну, купальник просто огонь", – оценила внешний вид Никитюк baby_vi_.

"Гармонично: шикарная девушка в шикарном месте", – прокомментировала пост velichenkoirina.

"Пикник по-украински!" – написала ds.h._.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: Португалия, курорт, Леся Никитюк, отдых, фото, бикини, завтрак, манго
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
Дмитрий ГОРДОН
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
Дмитрий ГОРДОН
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я всегда буду рядом. Даже когда меня нет". Соколова написала письмо дочери, которой у нее никогда не будет из-за рака
"Я всегда буду рядом. Даже когда меня нет". Соколова написала письмо дочери, которой у нее никогда не будет из-за рака
"Блаженство!" Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания
"Блаженство!" Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания
"Пикник по-украински!" Леся Никитюк позавтракала на обочине в супероткровенном бикини
"Пикник по-украински!" Леся Никитюк позавтракала на обочине в супероткровенном бикини
"Чем старше женщина, тем вкуснее борщ!" 56-летняя Алена Апина оголила грудь и ноги
"Чем старше женщина, тем вкуснее борщ!" 56-летняя Алена Апина оголила грудь и ноги
"Красивые человечки! Кайфушные". Потап заселфился с Настей Каменских
"Красивые человечки! Кайфушные". Потап заселфился с Настей Каменских
"Шикарный огород", "Какой бравый хозяин". Зибров показал, как полет грядки и собирает огурцы с кабачками
"Шикарный огород", "Какой бравый хозяин". Зибров показал, как полет грядки и собирает огурцы с кабачками
Торт "Рафаэлло" за 20 минут. Легкий рецепт вкусного десерта
Торт "Рафаэлло" за 20 минут. Легкий рецепт вкусного десерта
  Пять маринадов для шашлыка, которые сделают вкуснее любое мясо
  Пять маринадов для шашлыка, которые сделают вкуснее любое мясо
Жан Беленюк пожаловался на отсутствие личной жизни, но рассказал, какой должна быть его избранница
Жан Беленюк пожаловался на отсутствие личной жизни, но рассказал, какой должна быть его избранница
"На каждый товар свой купец". Хименес-Браво сфотографировался в обнимку с женскими ногами и рассказал о личной жизни
"На каждый товар свой купец". Хименес-Браво сфотографировался в обнимку с женскими ногами и рассказал о личной жизни
Бруни показала их с Саркози девятилетнюю дочь
Бруни показала их с Саркози девятилетнюю дочь
  Никитин рассказал, спал ли он с участницами своих групп
  Никитин рассказал, спал ли он с участницами своих групп
Дмитрий ГОРДОН
"И кольцо хорошее, и платье впору". Собчак назвала стоимость платья Кабаевой, в котором она появилась на публике после долгой паузы
"И кольцо хорошее, и платье впору". Собчак назвала стоимость платья Кабаевой, в котором она появилась на публике после долгой паузы
"Папина дочка, мама мимо проходила", "Гарика копия". Кристина Асмус показала дочь от Гарика Харламова
"Папина дочка, мама мимо проходила", "Гарика копия". Кристина Асмус показала дочь от Гарика Харламова
"Красивая малышка". Шиффер выложила в сеть фото в купальнике, которое будет представлено в немецком музее
"Красивая малышка". Шиффер выложила в сеть фото в купальнике, которое будет представлено в немецком музее
Берри назвала дату премьеры своего фильма "В синяках" на Netflix
Берри назвала дату премьеры своего фильма "В синяках" на Netflix
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS