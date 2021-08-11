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11 августа, 2021
 
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"Все фотки аппетитные". Никитюк снялась в расстегнутом жакете и показала, чем питается на Мадейре

Никитюк: Лучшие моменты прошлого дня
Никитюк: Лучшие моменты прошлого дня
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 11 августа на своей странице в Instagram опубликовала подборку снимков, сделанных во время отдыха на Мадейре.

Телеведущая показала местную рыбу и морепродукты. Она предстала на фото в розовых шортах и жакете. На одном из снимков Никитюк его расстегнула и засветила грудь в розовом бюстгальтере.

"Лучшие моменты прошлого дня", – написала она.

"Все фотки аппетитные", – прокомментировал подписчик mymix_shop.

Контекст:

Карьера Леси Никитюк на телевидении началась после того как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год она стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Хто проти блондинок?", "Le Маршрутка", "Хто зверху?". 

Теги: путешествия, телеведущая, Леся Никитюк, отдых, фото, Орел и решка, грудь, бюстгальтер, Le Маршрутка, Хто зверху?
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