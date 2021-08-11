"Тема оголения не заканчивается". Королева и Тарзан снялись в процессе написания картины

"Семейная идиллия", – отметила она в хештеге.
На снимке Тарзан запечатлен в процессе написания портрета жены с обнаженным декольте по фото с телефона. Королева на фото – на переднем плане с открытой книгой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Тема оголения не заканчивается. Какие ограниченные у нас "звезды", – отметила подписчица irissochi.
Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Ей в 2021 году исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.
Замуж за стриптизера Тарзана (Сергея Глушко) она вышла в 2003 году. В 2002-м у них родился сын Архип.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.