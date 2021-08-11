"Тема оголения не заканчивается". Королева и Тарзан снялись в процессе написания картины

Королева и Тарзан живут в браке с 2003 года Фото: koroleva__star / Instagram

"Семейная идиллия", – отметила она в хештеге.

На снимке Тарзан запечатлен в процессе написания портрета жены с обнаженным декольте по фото с телефона. Королева на фото – на переднем плане с открытой книгой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

"Тема оголения не заканчивается. Какие ограниченные у нас "звезды", – отметила подписчица irissochi.