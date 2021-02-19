"Как дитя зачать!" Тарзан создал портрет своего сына от Королевой

Российский стриптизер Тарзан, муж певицы Наташи Королевой поздравил с 19-летием их сына Архипа.

Тарзан: давно о цвете я мечтаю... И кистью лЕгко наносить мазки, фактуру обнажая Фото: tarzan___official / Instagram

50-летний российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) 19 февраля поделился в Instagram портретом своего сына Архипа. Автор картины – сам Тарзан.

"...давно о цвете я мечтаю...

И кистью лЕгко наносить

мазки, фактуру обнажая...

И вот...

Сижу... Соображаю,

что первым написать..?

Ууххх! – волнение...

Сомнения... Хватит ли уменья?!

Холст первый – как дитя зачать!

...Минуту... Аналогия такая

меня на мысль навела...

...и раз с дитем

судьба меня не подвела,

я первый холст ему же посвящаю!

...Сынок!

В твой день рождения

Желаю, чтобы добрый свет

всю жизнь твою пронзал!

и пусть удача будет, и любовь,

и счастьем пусть горят глаза.

Вот твой портрет –

тебя я создал вновь,

как 19 лет назад", – написал он.

В правом нижнем углу картины подпись "С. Глушко" – настоящее имя Тарзана – Сергей Глушко.

"С днем рождения, Архип!" – завершил он пост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Архипу Глушко 19 февраля исполнилось 19 лет. Он строит карьеру певца под именем Архип Грек.

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.