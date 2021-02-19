"Как дитя зачать!" Тарзан создал портрет своего сына от Королевой

50-летний российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) 19 февраля поделился в Instagram портретом своего сына Архипа. Автор картины – сам Тарзан.
"...давно о цвете я мечтаю...
И кистью лЕгко наносить
мазки, фактуру обнажая...
И вот...
Сижу... Соображаю,
что первым написать..?
Ууххх! – волнение...
Сомнения... Хватит ли уменья?!
Холст первый – как дитя зачать!
...Минуту... Аналогия такая
меня на мысль навела...
...и раз с дитем
судьба меня не подвела,
я первый холст ему же посвящаю!
...Сынок!
В твой день рождения
Желаю, чтобы добрый свет
всю жизнь твою пронзал!
и пусть удача будет, и любовь,
и счастьем пусть горят глаза.
Вот твой портрет –
тебя я создал вновь,
как 19 лет назад", – написал он.
В правом нижнем углу картины подпись "С. Глушко" – настоящее имя Тарзана – Сергей Глушко.
"С днем рождения, Архип!" – завершил он пост.
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Архипу Глушко 19 февраля исполнилось 19 лет. Он строит карьеру певца под именем Архип Грек.
Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.