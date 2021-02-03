"Что с лицом?", "Выглядит как мама моего бывшего", "Пол меняет". Тарзан озадачил поклонников сильно изменившимся лицом

Фаны российского стриптизера Тарзана (Сергея Глушко) предположили, что он прибегнул к услугам пластического хирурга.

50-летний российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) поделился в Instagram собственным селфи-снимком.



"Мороз и солнце – день чудесный! Всем добра!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Подписчики отреагировали на пост.

"Что с лицом?" – спросила liudm50.

"Пол меняет", – ответил ей roman.hermann.

"Есть изменения в лице. Пластика", – отметила natashkacherkasova.

"Выглядит, как мама моего бывшего, странно", – написала cheervinska.

"Моложе, симпатичнее.. Но не он", – заявила marysyaglazko.

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни. 15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.