Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2021
 
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"Что с лицом?", "Выглядит как мама моего бывшего", "Пол меняет". Тарзан озадачил поклонников сильно изменившимся лицом

Фаны российского стриптизера Тарзана (Сергея Глушко) предположили, что он прибегнул к услугам пластического хирурга.

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Тарзан: Всем добра!
Тарзан: Всем добра!
Фото: tarzan___official / Instagram

50-летний российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) поделился в Instagram собственным селфи-снимком.

"Мороз и солнце – день чудесный! Всем добра!" – написал он.

Подписчики отреагировали на пост.

"Что с лицом?" – спросила liudm50.

"Пол меняет", – ответил ей roman.hermann.

"Есть изменения в лице. Пластика", – отметила natashkacherkasova.

"Выглядит, как мама моего бывшего, странно", – написала cheervinska.

"Моложе, симпатичнее.. Но не он", – заявила marysyaglazko.

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни. 15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Теги: Наташа Королева, Тарзан, пластическая хирургия, Сергей Глушко, стриптизер
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