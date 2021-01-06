Тарзан в душе оголил грудь и пах

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко), супруг российской певицы Наташи Королевой, показал голое тело.

50-летний российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) обнародовал в Instagram фото с голым торсом и пахом. Вскоре он удалил этот пост.



"Формула хорошего настроения с утра: выспался, отжался-подтянулся, контрастный душ! А как вы начинаете утро?" – написал он.

Фото: tarzan___official / Instagram

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.