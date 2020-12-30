Бульвар Шоубиз
 
01 января, 2021
 
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"Грациозная Наташа и сексуальный Тарзан". Королева показала интимное видео с мужем

Российская певица Наташа Королева рассказала о спасении своей со стриптизером Тарзаном семьи.

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Королева: Берегите друг друга и никогда не предавайте близких, это больно
Королева: Берегите друг друга и никогда не предавайте близких, это больно
Фото: koroleva__star / Instagram

47-летняя российская певица Наташа Королева опубликовала в Instagram интимный ролик с участием своего супруга, 50-летнего стриптизера Тарзана. Они запечатлены во время купания в океане.

Перед камерой Королева поцеловала супруга в нос, в ответ он покрыл поцелуями лицо, плечи и спину жены.

Королева в ролике напела трек "Гори-гори".

"Невероятное окончание одного из самых непростых и неоднозначных годов, наверное, не только для меня и для нашей семьи. Берегите друг друга и никогда не предавайте близких, это больно. Верьте в силу своей любви, в силу веры и надежды, в силу терпения и мудрости. Только это и работа над собой может спасти вас и вашу семью от разрушительных шагов, как мы спасли нашу, несмотря ни на какие попытки разрушить наш союз", – написала она.

Королева заявила, что тех, кто пытался им с супругом навредить, ждет своя карма.

"И, поверьте, легкая нажива и минутная слава того не стоят. Горите, но не сгорайте, берегите теплое пламя своей любви и оно вам обязательно ответит тем же!" – заверила она.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Красивая пара. Шикарная, грациозная Наташа и сексуальный Тарзан", – прокомментировала mdaag4444.

"Нассал в тапки, а теперь трется возле ног", – заявила natalya_m05.

Королева и Тарзан воспитывают 18-летнего сына Архипа.

В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни, а 15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.

Теги: видео, Наташа Королева, Тарзан, певица, океан, поцелуй, купание, интим, эротика
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