Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2020
 
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Королева набросилась на Баскова, назвавшего ее разведенкой. Видео

Российская певица Наташа Королева эмоционально отреагировала на заявление своего коллеги Николая Баскова, прокомментировавшего ее личную жизнь.

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Королева и Тарзан в сентябре 2020 года отметили 17-ю годовщину семейной жизни
Королева и Тарзан в сентябре 2020 года отметили 17-ю годовщину семейной жизни
Фото: koroleva__star / Instagram

Российский певец Николай Басков, записывая на камеру телефона праздничное застолье, назвал коллегу по шоу-бизнесу певицу Наташу Королеву разведенкой. Видеозапись, которая сперва была размещена в Instagram Stories Баскова, сохранена 19 декабря на YouTube-канале "Селебрити". 

В ответ на заявление Баскова Королева ударила его по животу, выразительно посмотрев в глаза. После этого Басков переключил внимание на других коллег.

На обнародованном ролике также запечатлены российский шоумен Максим Галкин и артист Александр Ревва. 

Супруга Королевой – российского стриптизера Тарзана (Сергея Глушко) рядом с певицей не было.

ВИДЕО
Видео: Селебрити / YouTube

Королева и российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) в августе 2020 года отметили 17-летие совместной жизни. Пара воспитывает 18-летнего сына Архипа.

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.

В декабре певица в интервью российскому изданию "Собеседник" заявила, что после пережитого ей пришлось распрощаться со многими людьми, которых она ранее считала друзьями.

Теги: скандал, Наташа Королева, Николай Басков, развод, Александр Ревва
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