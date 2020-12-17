"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие

Российская певица Наташа Королева предстала с ярким макияжем.

Российская певица Наташа Королева на своей странице в Instagram обнародовала ролик, в котором призналась, что ей нравится раздражать других людей.

Она предстала с яркой глянцевой помадой вишневого тона и подведенными глазами.

"Живешь себе спокойненько, живешь, никого не трогаешь. А потом оказывается, что ты кого-то бесишь – так, что прямо до пены изо рта. И это так приятно", – сказала певица. В ролике она с помощью специальных приложений исказила свой голос.

"Будьте счастливы, ведь это всех так сильно раздражает", – процитировала она актрису Фаину Раневскую.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Подписчики прокомментировали ролик.

"Хорошо, что есть желание кривляться", – написала mayatopleader.

"Вот это рот!" – отметил shapiev12.

"Я тоже люблю такие приятности... Главное не ...бнуться совсем", – заявила anna_anna_1968.

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась в 1973 году в Украине. Летом 1989 она уехала в Москву на прослушивание к российскому артисту Игорю Николаеву. Песня Николаева "Желтые тюльпаны" сделала певицу знаменитой. Сейчас она замужем за стриптизером Сергеем Глушко, в браке с которым в 2002 году родила сына Архипа.