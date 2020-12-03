"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание

Российская певица Наташа Королева заявила, что устала от 2020 года и нашла способ снова обрести силу.

Российская певица Наташа Королева на своей странице в Instagram рассказала, что решила пожить в племени аборигенов.

"Признание! Решила бросить все и уехать из Москвы на остров. Одна, без всех, без цивилизации. (...) Попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, чтобы найти новые смыслы, найти новые силы жить и любить эту жизнь", – рассказала она.

По словам певицы, это поможет ей снова стать собой – "сильной Наташей, которая со всем справится".

"Я очень устала от 2020 года, который перевернул наши жизни вверх дном. Устала от сфабрикованных скандалов, предательств "друзей", ошибок близких. Этот год жестоко ударил по мне и моей семье. Он устроил проверку моим отношениям с мужем, моим вере и силе духа. Я не хочу, чтобы в моей памяти этот год запомнился негативом и пожирал меня бессонными ночами. Я поняла, что мне нужна глобальная перезагрузка – и она только начинается..." – заявила певица.

Пост она сопроводил снимками, на одном из которых запечатлена в окружении темнокожих мужчин.

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Муж Королевой, стриптизер Тарзан, тоже недавно посетил экзотический остров.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

15 сентября 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.