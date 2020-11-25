Деньги в обмен за молчание. Полиция задержала женщин, которые вымогали у Тарзана 2 млн рублей

Две жительницы Краснодарского края отправляли российскому стриптизеру Тарзану (Сергею Глушко) сообщения с требованием выплатить им 2 млн руб. (около 749 тыс. грн) за то, что они не передадут СМИ интимную информацию о его прошлом.

Московская полиция задержала вымогательниц, которые требовали у российского стриптизера Тарзана (Сергея Глушко) 2 млн руб. (около 749 тыс. грн) за неразглашение информации интимного характера, сообщает 25 ноября издание kp.ru со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Задержание, сообщается в публикации, состоялось в момент передачи денег. Задержанной оказалась нигде не работающая 39-летняя жительница Краснодарского края. В ходе допроса она сообщила, что ее сообщницей является 21-летняя землячка.

Как пишет издание, женщины решили представиться Тарзану его бывшей партнершей и внебрачной дочерью, а в обмен за молчание потребовали выкуп. В противном случае они обещали обнародовать информацию в СМИ. По словам задержанных, они разработали свой план после того, как стало известно о том, что Тарзан изменил своей жене – певице Наташе Королевой.

Полиция отпустила жительниц Краснодарского края под подписку о невыезде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

24 ноября kp.ru сообщило, что Тарзан обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные требуют от него выкуп в обмен за молчание.

Ранее Тарзан оказался в эпицентре скандала после того, как в сентябре Королева обратилась в суд, заявив, что, пока была в отпуске, к ее мужу пришли в гости "две малознакомые женщины", а после их визита исчезли драгоценности.

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

9 ноября Тарзан заявил правоохранителям, что люди, в распоряжении которых оказалась запись его интимной встречи в своем доме с актрисой Анастасией Шульженко, намерены ее продать.