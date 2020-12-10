Бульвар Шоубиз
 
10 декабря, 2020
 
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"Несколько раз я хотела все бросить и вернуться". Пережившая измену Королева рассказала правду о своем побеге из Москвы

Российская певица Наташа Королева, отправившаяся на экзотические острова для перезагрузки, рассказала об испытаниях.

Королева: Вы когда нибудь пробовали выходить из зоны комфорта и устраивать себе испытания?
Королева: Вы когда нибудь пробовали выходить из зоны комфорта и устраивать себе испытания?
Скриншот: koroleva__star / Instagram

Российская певица Наташа Королева на своей странице в Instagram рассказала, для чего на самом деле отправилась в Африку.

"Вы когда-нибудь пробовали выходить из зоны комфорта и устраивать себе испытания?", – сказала она в ролике.

В посте певица написала, что ее побег на остров стал настоящей проверкой себя.

"Я выживала один на один с дикой природой, жила в племени Бома у местных аборигенов, добывала себе еду, охотилась, проходила шаманские обряды и даже приняла домашние роды в племени. Это было невероятно сложно, это был настоящий вызов! Несколько раз я хотела все бросить и вернуться домой. Но желание понять, чего я стою на самом деле, преодолело все мои страхи. Я прошла это испытание до конца, и это была мощная перезагрузка, которая дала мне возможность вновь обрести крылья и сделать важные для себя выводы!" – заявила певица.

Королева отметила, что на острове я вела видеодневник, который покажут на российском телеканале "Пятница" в проекте "Племя". Премьера шоу назначена на 21 декабря.

Королева в начале декабря заявила, что решила бросить все и уехать из Москвы.

Муж Королевой, стриптизер Тарзан, тоже недавно посетил экзотический остров.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

15 сентября 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.

Теги: Африка, побег, видео, Наташа Королева, Тарзан, остров, певица, измена
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