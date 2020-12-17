Бульвар Шоубиз
 
17 декабря, 2020
 
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"Страшно спугнуть это счастье". Королева рассказала, что сплотило ее семью

Российская певица Наташа Королева назвала самый позитивный момент, произошедший с ней в 2020 году. По словам певицы, это событие внесло "что-то новое в ее семейные отношения".

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Королева: Пандемия нас сплотила
Королева: Пандемия нас сплотила
Фото: koroleva__star / Instagram

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева в интервью, которое 17 декабря опубликовано на сайте российского издания "Собеседник", назвала карантин, вызванный пандемией коронавируса, самым позитивным моментом в жизни ее семьи в 2020 году.

"Мы оказались дома на долгое время. И для нас это были самые прекрасные дни, которые мы за многие годы смогли провести вместе. Наверное, лучшее время в моей жизни. Нам настолько хорошо всем вместе, что страшно спугнуть это счастье. Когда объявили о снятии ограничений, мы даже расстроились. Знаете, пандемия нас сплотила и внесла что-то новое в семейные отношения", – рассказала певица.

Королева замужем за российским стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко). Пара воспитывает 18-летнего сына Архипа.

В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни, а 15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.

Теги: Наташа Королева, Тарзан, певица, пандемия, измена, Сергей Глушко
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