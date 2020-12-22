"Видимо, надо было посмотреть на многих со стороны". Пережившая измену мужа Королева сравнила своих друзей с крысами

Российская певица Наташа Королева, пережившая в сентябре 2020 года измену мужа – стриптизера Тарзана, назвала болезненным процесс избавления от людей, которых раньше считала своими друзьями.

Королева: Реальных крыс вывели, а вот тех, кого называем крысами в переносном смысле, выводим Фото: koroleva__star / Instagram

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева в интервью, которое 22 декабря опубликовано на сайте издания "Собеседник", заявила, что после того, как история об измене ее супруга – стриптизера Тарзана (Сергея Глушко) была предана огласке, она разочаровалась в людях, которых считала друзьями.

Певица сравнила их с крысами.

"Уходящий год, конечно, яркий, но поскорее бы уже прошел. У меня он начался с крыс в прямом смысле", – рассказала она.

По словам Королевой, крысы сперва завелись у соседки по даче, а после перебрались и на ее участок.

"Реальных крыс мы вывели, а вот тех, кого называем крысами в переносном смысле, выводим в борьбе. Это, поверьте, очень болезненно! Но, видимо, надо было посмотреть на многих людей со стороны. И этот год дал мне такую возможность", – призналась певица.

Она не уточнила, кого конкретно подразумевает под этим словом.

"Я имею в виду многих людей, которых уважала. Но они проявили себя в той ситуации, в которой оказалась наша семья, не самым лучшим образом", – заявила певица.

Королева замужем за российским стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко). Пара воспитывает 18-летнего сына Архипа.

В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни, а 15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.