Бульвар Шоубиз
 
22 декабря, 2020
 
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"Очень красиво! Золотые волосы и две шоколадки!". Муж Королевой Тарзан засветился в новом странном видео

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко), супруг российской певицы Наташи Королевой показал ролик с двумя девочками.

Тарзан: Всем пламенный привет!
Тарзан: Всем пламенный привет!
Фото: tarzan___official / Instagram

50-летний российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) обнародовал в Instagram видео, на котором запечатлен с темнокожими детьми. Он лежит, напевая песню, а рядом находятся две девочки-афроамериканки.

"Всем пламенный привет!" – написал он.

"Очень красиво! Золотые волосы и две шоколадки!" – прокомментировала подписчица lubov_kojevnikova_2.

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Теги: видео, Наташа Королева, Тарзан, певица, муж, ролик, измена, Сергей Глушко, стриптиз
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