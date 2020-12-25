"Хоть бы родилась у вас доченька", "Молодец, Сергей". 50-летний Тарзан обнародовал яркое фото с 47-летней Королевой

50-летний российский стриптизер Тарзан опубликовал в Instagram совместное фото со своей женой, 47-летней певицей Наташей Королевой. Они запечатлены лежащими рядом.
"Спасибо за ваши сопереживания и ваши отзывы! Смотрите 28 декабря заключительную серию наших приключений – это все было по-настоящему! Акуна Матата!" – написал он.
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Тарзан и Королева приняли участие в шоу "Племя" канала "Пятница", действие которого происходит в Африке.
Подписчики прокомментировали снимок.
"Хоть бы родилась у вас доченька", – написала julietta_avgust.
"Мне кажется, у них что-то с головой", – заявила nataliytitenok.
"Молодцы!" – отметила sor_lena.
"Молодец, Сергей", – прокомментировала irina.losovskaja.
Королева и Тарзан воспитывают 18-летнего сына Архипа.
В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни, а 15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.
Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.