"Хоть бы родилась у вас доченька", "Молодец, Сергей". 50-летний Тарзан обнародовал яркое фото с 47-летней Королевой

Фаны российского стриптизера Тарзана обсуждают его снимок с супругой, певицей Наташей Королевой.

Тарзан: Спасибо за ваши сопереживания и ваши отзывы! Фото: tarzan___official / Instagram

50-летний российский стриптизер Тарзан опубликовал в Instagram совместное фото со своей женой, 47-летней певицей Наташей Королевой. Они запечатлены лежащими рядом.

"Спасибо за ваши сопереживания и ваши отзывы! Смотрите 28 декабря заключительную серию наших приключений – это все было по-настоящему! Акуна Матата!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Тарзан и Королева приняли участие в шоу "Племя" канала "Пятница", действие которого происходит в Африке.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Хоть бы родилась у вас доченька", – написала julietta_avgust.

"Мне кажется, у них что-то с головой", – заявила nataliytitenok.

"Молодцы!" – отметила sor_lena.

"Молодец, Сергей", – прокомментировала irina.losovskaja.

Королева и Тарзан воспитывают 18-летнего сына Архипа.

В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни, а 15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.