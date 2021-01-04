Тарзан после Нового года позировал, приспустив штаны

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) показал, как выглядит на четвертый день после встречи Нового года. Спустя несколько часов после публикации артист удалил компрометирующий снимок.

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) 4 января в Instagram разместил фото, на котором запечатлен на фоне незастеленной постели в сильно приспущенных штанах.

"Всем новогоднего", – подписал он публикацию, которую удалил спустя несколько часов.

Скриншот: tarzan___official / Instagram

Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.