  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью

Российская певица Наташа Королева и ее муж стриптизер Тарзан в ролике на трек "Гори-гори!" показали свои забавы на Занзибаре.

Королева и Тарзан живут в браке с 2003 года Фото: koroleva__star / Instagram

47-летняя российская певица Наташа Королева разместила на своем YouTube-канале клип на песню "Гори-гори!". Видео было снято на Занзибаре.

В ролике она снялась вместе с мужем, 50-летним стриптизером Тарзаном. В определенных моментах супруги раздеваются и отправляются купаться в океане без одежды.

ВИДЕО

Видео: Наташа Королева / YouTube

Королева в Instagram заявила, что, невзирая на трудности в жизни, они с мужем намерены идти вперед вместе.

"В моей жизни все песни появляются неспроста, в нужное время и в нужный час. Песню "Гори-гори!" написал мой талантливый друг Герман Титов, который очень тонко прочувствовал все оттенки нашего с Сережей непростого периода в жизни. Мы оптимисты, поэтому и лейтмотив песни оптимистичный, помогающий вместе идти вперед, согревать друг друга огнем любви, иногда обжигаться, а иногда – исцелять. Зажигайте под наш трек, смотрите новое видео и обязательно дарите друг другу огонь любви", – написала певица.

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Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

15 сентября 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.