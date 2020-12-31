47-летняя Королева надела черный кокошник и обтянула ноги колготками с латексными вставками

Российская певица Наташа Королева продемонстрировала образ черной Снегурочки.

47-летняя российская певица Наташа Королева в Stories Instagram обнародовала снимки, для которых позировала в черных колготках с виниловыми вставками, боди и жакете. На голову она надела черный кокошник с искусственным жемчугом. Объемным жемчужным колье она также украсила зону декольте.

"Мой образ черной Снегурочки!", "С наступающим", – подписала певица снимки.

Фото: koroleva__star / Instagram

Фото: koroleva__star / Instagram

Фото: koroleva__star / Instagram

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась в 1973 году в Украине. Летом 1989 она уехала в Москву на прослушивание к российскому артисту Игорю Николаеву. Песня Николаева "Желтые тюльпаны" сделала певицу знаменитой. Сейчас она замужем за стриптизером Сергеем Глушко, в браке с которым в 2002 году родила сына Архипа.