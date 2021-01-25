"Наташу не узнаю", "Думала, с тещей. Одно лицо", "Можно было и заретушировать". Фаны Тарзана обсуждают его фото с Королевой

50-летний российский шоумен, стриптизер Тарзан разместил на своей странице в Instagram совместное селфи-фото с 47-летней женой, певицей Наташей Королевой. На снимке они запечатлены с широкими улыбками.
"Всем мира и позитива!" – написал Тарзан.
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Подписчики отреагировали на фото.
"Наташу не узнаю, вся в канапушках! Счастья вам!" – написала iuliialapina387.
"Я думала, с тещей. Одно лицо", – отметила eshchaveleva.
"Клевые", – прокомментировала pudralash.
"Наташу можно было и заретушировать", – заявила anastasia.holly.
Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.
15 сентября 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.
Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.