"Наташу не узнаю", "Думала, с тещей. Одно лицо", "Можно было и заретушировать". Фаны Тарзана обсуждают его фото с Королевой

Подписчики российского стриптизера Тарзана оценили его новое фото с женой, певицей Наташей Королевой.

Тарзан и Королева живут в браке с 2003 года Фото: koroleva__star / Instagram

50-летний российский шоумен, стриптизер Тарзан разместил на своей странице в Instagram совместное селфи-фото с 47-летней женой, певицей Наташей Королевой. На снимке они запечатлены с широкими улыбками.

"Всем мира и позитива!" – написал Тарзан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Подписчики отреагировали на фото.

"Наташу не узнаю, вся в канапушках! Счастья вам!" – написала iuliialapina387.

"Я думала, с тещей. Одно лицо", – отметила eshchaveleva.

"Клевые", – прокомментировала pudralash.

"Наташу можно было и заретушировать", – заявила anastasia.holly.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

15 сентября 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.