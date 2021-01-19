Бульвар Шоубиз
 
19 января, 2021
 
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"Дельфин и русалка". Королева записала песню со своим сыном. Видео

Российская певица Наташа Королева на своем YouTube-канале презентовала ролик на песню "Дельфин и русалка", снятый в формате лирик-видео. Композицию она исполнила со своим сыном, Архипом Греком. Песня написана по мотивам известной одноименной песни, которую Королева спела со своим первым мужем, композитором поэтом и певцом Игорем Николаевым в 1991 году. "Дельфин и русалка – они, если честно, не пара, не пара, не пара", – пелось в припеве композиции Николаева. "Дельфин и русалка на глубине счастливы вместе наедине. Среди цветов райских и сказочных трав, и то, что не пара они, поэт был не прав", – поется в новой композиции. В финале эпизод композиции Архип Грек исполнил на японском языке. Трек сопроводили анимационным роликом, в котором рассказывается история любви дельфина и русалки.

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Королева и ее сын спели песню, написанную по мотивам композиции 1991 года
Королева и ее сын спели песню, написанную по мотивам композиции 1991 года
Скриншот: Наташа Королева / YouTube

видео

Видео: Наташа Королева / YouTube
Теги: видео, Наташа Королева, Игорь Николаев, певица, лирик-видео, песня, трек, ролик, Архип Грек
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