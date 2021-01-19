"Дельфин и русалка". Королева записала песню со своим сыном. Видео
Российская певица Наташа Королева на своем YouTube-канале презентовала ролик на песню "Дельфин и русалка", снятый в формате лирик-видео. Композицию она исполнила со своим сыном, Архипом Греком. Песня написана по мотивам известной одноименной песни, которую Королева спела со своим первым мужем, композитором поэтом и певцом Игорем Николаевым в 1991 году. "Дельфин и русалка – они, если честно, не пара, не пара, не пара", – пелось в припеве композиции Николаева. "Дельфин и русалка на глубине счастливы вместе наедине. Среди цветов райских и сказочных трав, и то, что не пара они, поэт был не прав", – поется в новой композиции. В финале эпизод композиции Архип Грек исполнил на японском языке. Трек сопроводили анимационным роликом, в котором рассказывается история любви дельфина и русалки.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.