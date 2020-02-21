Feel Me. Гомес выпустила ролик на новую песню. Видео
Американская певица Селена Гомес на своем YouTube-канале презентовала лирик-видео (зарисовку) на песню Feel Me. Трек сопровождает фото исполнительницы, к которому применены разные фильтры. В правой части кадра появляется текст композиции Feel Me. За час с момента публикации трек прослушали почти 350 тыс. пользователей YouTube.
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