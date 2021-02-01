"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку

Российская певица Наташа Королева во время отдыха крупным планом продемонстрировала ягодицы.

47-летняя российская певица Наташа Королева на своей странице в Instagram показала, как медитирует, находясь на борту яхты.

Локацией она отметила Майами, штат Флорида, США.

"Лучшая музыка для медитации! Начинаем новую неделю позитивно. Любовь и благодарность!" – написала она.

В ролике звучит песня "Дельфин и русалка", которую Королева исполнила вместе со своим сыном Архипом Греком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Подписчики отреагировали на пост.

"А почему задом к народу?" – спросила mm_marina.

"С такой-то жопой что не медитировать!" – отметил andrey__976.

"Попка класс", – заявил al_eksandr6849.

"Фигура фантастическая! Красивейшая!" – прокомментировала lapyxinat.

"Ого, жопа!" – написал rfgepf.

Лирик-видео на песню "Дельфин и русалка" можно посмотреть здесь.

Сына Архипа Королева родила от своего нынешнего супруга, стриптизера Тарзана в 2002 году, еще до свадьбы. В августе 2020 года Королева и Тарзан отметили 17-летие совместной жизни.