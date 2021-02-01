"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку

47-летняя российская певица Наташа Королева на своей странице в Instagram показала, как медитирует, находясь на борту яхты.
Локацией она отметила Майами, штат Флорида, США.
"Лучшая музыка для медитации! Начинаем новую неделю позитивно. Любовь и благодарность!" – написала она.
В ролике звучит песня "Дельфин и русалка", которую Королева исполнила вместе со своим сыном Архипом Греком.
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Подписчики отреагировали на пост.
"А почему задом к народу?" – спросила mm_marina.
"С такой-то жопой что не медитировать!" – отметил andrey__976.
"Попка класс", – заявил al_eksandr6849.
"Фигура фантастическая! Красивейшая!" – прокомментировала lapyxinat.
"Ого, жопа!" – написал rfgepf.
Лирик-видео на песню "Дельфин и русалка" можно посмотреть здесь.
Сына Архипа Королева родила от своего нынешнего супруга, стриптизера Тарзана в 2002 году, еще до свадьбы. В августе 2020 года Королева и Тарзан отметили 17-летие совместной жизни.