Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2021
 
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"Очень красивая сексуальная леди". 51-летняя Билык после развода снялась в томных позах

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Билык: Когда я училась в школе, очень не любила ночь, а теперь ночь это мое любимое время суток! А вы что больше любите: день или ночь?
Билык: Когда я училась в школе, очень не любила ночь, а теперь ночь – это мое любимое время суток! А вы что больше любите: день или ночь?
Фото: bilyk_iryna / Instagram

Украинская певица Ирина Билык 10 августа поделилась в Instagram фотосессией, для которой позировала лежа.

"Когда я училась в школе, очень не любила ночь, а теперь ночь – это мое любимое время суток! А вы что больше любите: день или ночь?" – спросила она.

На фото 51-летняя исполнительница запечатлена в томных позах. 

"Очень красивая сексуальная леди", – прокомментировал подписчик teleshovvadim.

Контекст:

Ирина Билык окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.

30 июля Билык сообщила, что официально развелась со своим мужем, российским стилистом и режиссером Асланом Ахмадовым.

Аслан Ахмадов был единственным официальным мужем Ирины Билык. У пары есть сын Табриз. Он родился 9 декабря 2015 года – ребенка родила суррогатная мать.

В последнее время супруги жили в гостевом браке из-за того, что Ахмадов живет и работает в России.

В апреле 2021 года певица сообщила, что подала на развод с Ахмадовым. В июне Билык уточнила, что развод состоится летом во время приезда Ахмадова в Украину. "Аслан – очень хороший папа. И мы разводимся не потому, что что-то плохо между нами. Просто мы не можем видеться: локдауны, самолеты… Я так думаю, может, у Аслана там кто-то появился. А может, у меня что-то произойдет здесь, в Украине", – заявила тогда артистка. 

Теги: режиссер, Ирина Билык, фотосессия, Аслан Ахмадов, певица, фото, развод
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